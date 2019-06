MILANO – E’ stata una finale a quattro e con una lunga lista di ospiti, quella di The Voice Of Italy che ieri sera, 4 giugno, ha visto la vittoria di Carmen Pierri. A contendersi il titolo di talento musicale dell’anno, secondo il talent musicale di Rai2, sul palco della finale, in diretta tv, si sono presentati Diablo, Miriam Ayaba, Brenda Carolina Lawrence e Carmen Pierri, rispettivamente per i team di Morgan, Elettra Lamborghini, Gué Pequeno e Gigi D’Alessio.

Carmen, 16 anni, non ha neppure potuto ricevere direttamente il premio a causa della tarda ora in cui è stato assegnato vista la sua età.

“Siamo riusciti a fare un programma fatto di leggerezza – aveva detto Simona Ventura prima della finale – ma anche di grande musica”. La gara si è svolta attraverso tre manche, una dedicata i duetti, la seconda ai brani cover e la terza agli inediti dei concorrenti. Gli ospiti della serata sono stati Arisa, Holly Johnson, Lizzo, Lost Frequencies, Planet Funk e Shaggy. Con la vittoria di Carmen, la battaglia tra i coach se l’aggiudica Gigi D’Alessio. (fonte ANSA – AGI)