ROMA – Se la storia d’amore tra Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro sembra decollare, fuori dalla casa del Grande Fratello Vip parla l’uomo con cui la influencer avrebbe iniziato una frequentazione prima del reality.

Si chiama Tiberio Carcano e, in una intervista rilasciata a BollicineVip, ha raccontato come ha reagito dopo la nascita della passione tra Clizia e il figlio di Eleonora Giorgi. Carano, imprenditore milanese, ha fatto chiarezza sul rapporto con la ex di Francesco Sarcina, ammettendo che, in realtà, i due non hanno mai parlato di storia seria e crede che neanche lei l’abbia mai fatto tra le quattro mura di Cinecittà, ma poi avverte: “Ci vedremo fuori”.

L’imprenditore e Clizia sono usciti insieme solo un mese prima che lei entrasse nella casa più spiata dagli italiani, quindi la loro frequentazione è stata interrotta dalla sua partecipazione al GF Vip: “Ci siamo lasciati in una situazione di stallo”.

L’uomo però è deciso a incontrare Clizia Incorvaia dopo che lei sarà uscita, sostenendo che dovrà dargli delle spiegazioni e capiranno insieme il da farsi.

Prima del suo ingresso al Grande Fratello Vip, Tiberio Carcano aveva chiesto a Clizia Incorvaia riservatezza su quello che hanno vissuto, “poiché ho una storia coniugale alle spalle”. L’uomo si è detto felice per Clizia e Paolo Ciavarro e non ha nulla recriminare perché non si ritiene impegnato con lei, né sa come sarebbe potuta andare tra loro se lei non avesse fatto il GF Vip 4: “Magari saremmo diventati una coppia, o magari la frequentazione non sarebbe andata avanti in ogni caso”. (fonte BOLLICINE VIP)