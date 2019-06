ROMA – La prossima stagione televisiva de La Vita in Diretta con ogni probabilità non vedrà alla conduzione Tiberio Timperi e Francesca Fialdini. Stando alle ultime notizie, Lorella Cuccarini e Alberto Matano sono i principali candidati per l’edizione “sovranista” del programma del pomeriggio di Rai1. Su Instagram, però, Timperi si è lasciato andare una frase che qualcuno ha interpretato come una frecciata verso i piani alti di Viale Mazzini.

Il conduttore infatti cita Marco Balich, gran cerimoniere d’ Italia, nota firma di spettacoli delle meraviglie: “Per fare veramente tv devi essere cinico, saper puntare anche sul lato bieco delle persone e della vita. A me piace invece celebrare l’aspetto bello dell’umanità”. Un messaggio che su Instagram non è passato inosservato ai suoi 30mila e più follower. (fonte INSTAGRAM)