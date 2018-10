ROMA – Tiberio Timperi ha baciato con impeto la collega Francesca Fialdini durante la diretta de La Vita in Diretta. È successo ieri, 16 ottobre, al termine della puntata in uno spazio dedicato ai fotoromanzi.

Timperi e la Fialdini dovevano interpretare una delle scene clou di Fuga D’Amore, pubblicata dallo storico settimanale Grand Hotel. Ma Timperi ha sorpreso la collega con un bacio molto realistico.

Il bacio arriva a una settimana dalla pace “scoppiata in diretta tv” tra i due conduttori che avrebbero affermato di non aver mai litigato.

“Forse il successo della trasmissione infastidisce qualcuno”, avrebbe detto il conduttore. Anche se diversi battibecchi tra i due sarebbero andati in onda dall’inizio della stagione. In ogni caso, il bacio avrebbe suggellato davvero una rappacificazione.

Effettivamente quest’ultima edizione de La vita in diretta sta raccogliendo ascolti positivi. Pur perdendo il confronto con la rivale Pomeriggio 5 di Barbara D’Urso, il programma pomeridiano non sembra aver sofferto più di tanto la partenza di Marco Liorni. In media, i dati Auditel parlano di circa 1,2 milioni di spettatori col 12% di share per la prima parte della trasmissione e di 1,5 milioni di spettatori (15%) per la seconda.