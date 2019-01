ROMA – Gelo in studio a La vita in diretta tra Tiberio Timperi e Francesca Fialdini. Durante una puntata del programma di Rai Uno la conduttrice tv toscana ha raccontato di essere rimasta chiusa in ascensore poco prima della diretta, andando al lavoro, e di aver così rischiato di saltare la conduzione. Solo grazie all’intervento degli addetti, ha spiegato Fialdini, è potuta arrivare in studio.

Il giornalista e conduttore romano ha colto l’occasione e c’ha scherzato su: “Con chi eri?”, ha domandato alla collega. Una battuta che non è passata inosservata, con l’ex presentatore di Unomattina in famiglia che ipotizzava non si trattasse di incidente, tutt’altro, tanto che su Twitter c’è chi ha parlato di “brutta battuta”.

Quel che è certo, almeno secondo i ben informati, è che tra i due conduttori del contenitore Rai ci sono stati momenti di tensione nei mesi scorsi. Così anche in questo caso dopo la battuta di Timperi in studio è calato il silenzio. Il rischio, sottolineano i siti di gossip, è che possa tornare il gelo nel programma che va in onda ogni pomeriggio sul primo canale.