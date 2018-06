ROMA – Un altro addio ad una trasmissione storica dopo quello di Antonella Clerici a La Prova del Cuoco. Tiberio Timperi ha infatti annunciato il suo addio [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] a Uno Mattina In Famiglia, il programma che conduce ormai da oltre 20 anni.

Timperi, durante la puntata del 3 giugno, l’ultima della stagione, ha salutato il suo pubblico:

“Sono entrato in questo programma che ero un ragazzo e ora ne esco uomo. Ventidue anni sono una vita nella quale è successo di tutto: forse più di quanto potete immaginare! Cose belle come la nascita di mio figlio e cose brutte… Per me siete diventati una seconda famiglia. Anzi, in certe strettoie della vita, la mia unica famiglia. Grazie per l’affetto che mi avete regalato e per gli ascolti che ci hanno permesso spazi e libertà. Quando le cose non ci piacevano, le abbiamo cambiate riuscendoci”.

“Permettetemi di fare un ringraziamento alle maestranze Rai ma soprattutto a un tecnico che, qualche anno fa, era la dietro le telecamere, confuso tra macchinisti e cameraman. A lui sono debitore per avermi insegnato onestà, il non mollare mai, l’etica del lavoro e l’amore per questa azienda. Lo guardavo con orgoglio e lui guardava con orgoglio me. Ricordo pure il numero della sua matricola… Ma non potrebbe essere altrimenti. Dedico questi 22 meravigliosi anni a mio padre Flavio, perché ci sta… che tutto resti in famiglia!”.