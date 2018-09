ROMA – A “La Vita in Diretta” c’è ospite Rosanna Banfi. La figlia di Lino Banfi racconta di aver dovuto combattere, qualche anno fa, con un tumore. La Banfi parla del dramma vissuto da alcune donne, che si ritrovano sole all’improvviso, con mariti che se ne vanno per paura, salvo poi tornare non appena la moglie è guarita.

Il conduttore Tiberio Timperi ascolta le parole e si commuove in diretta. Poi, al termine dell’intervento della Banfi, manda un in bocca al lupo alle donne che si trovano nella stessa situazione in cui si è trovata lei. Il conduttore ricorda poi la moglie dell’ex ministro Calenda alle prese con un tumore e la collega Nadia Toffa de “Le Iene” a cui manda un saluto ed un abbraccio.

Tiberio Timperi, nella prima puntata della nuova stagione de La Vita in Diretta aveva fatto arrabbiare in diretta la co-conduttrice Francesca Fialdini. La conduttrice si èera rammaricata di aver preso un “29” all’esame universitario con Maurizio Costanzo, che era ospite in studio. Timperi non si era fatto scappare l’occasione e l’aveva punzecchiata: “Hai preso 29 perché eri raccomandata, sennò prendevi 23”.

A quel punto la Fialdini aveva risposto con un misto di sorpresa e indignazione: “Che battuta è questa? Che battuta è questa? Non so”. Sono dovuti passare alcuni minuti perché Timperi riuscisse a ricucire con la collega, avvicinandosi e baciandola sulla guancia, ribadendo il fatto che stesse scherzando.