ROMA – Tiberio Timperi, a pochi mesi dalla fine dell’avventura a La Vita in Diretta che quest’anno vedrà alla conduzione il duo composto da Alberto Matano e Lorella Cuccarini, è stato intervistato da Nuovo Tv, dove si è tolto qualche sassolino dalla scarpa sul rapporto altalenante con l’ormai ex collega di lavoro, Francesca Fialdini.

“Quando uno è anche amico sul posto di lavoro, magari è più facile scontrarsi, ma c’è sempre l’amicizia di fondo. Francesca e io ci siamo confrontati e scontrati su alcune cose. Questo non ha tolto nulla al nostro rapporto, anzi: l’ha reso ancora più robusto”.

Timperi tornerà da settembre alla guida di UnoMattina In Famiglia accanto a Monica Setta mentre la Fialdini occuperà lo slot domenicale delle 17:30 (dopo Domenica In) con una nuova trasmissione, che porta per titolo, A ruota libera.

“Purtroppo ci sono persone che amano rimestare nel torbido e s’inventano anche cose non dette. Non siamo mai stati cane e gatto. Se vi piace creare rivalità che non ci sono andate avanti voi, da soli. Non è questa la realtà, si tratta solo di una fantasia”. (fonte NUOVO TV)