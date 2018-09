ROMA – Vanessa Incontrada e Lino Guanciale sono stati ospiti a La Vita in Diretta per presentare la fiction ‘Non dirlo al mio capo 2’. Per l’occasione, il conduttore Tiberio Timperi ha voluto ricordare un episodio non molto piacevole che ha visto protagonisti lui e l’attrice spagnola.

Sembrerebbe, infatti, che tanto tempo fa Timperi abbia chiesto telefonicamente all’Incontrada di uscire ma di replica l’attrice avrebbe risposto con un secco no e avrebbe riattaccato.

Timperi, però, non dimentica e continua a elogiare la donna definendola “il mio tipo di compagna ideale”, e inginocchiandosi davanti all’attrice ha aggiunto: “Ho ricevuto tanti due di picche nella mia vita, ma il tuo me lo ricordo ancora”.

Vanessa Incontrada è rimasta molto sorpresa ammettendo di non ricordarsi il fatto, giustificandosi con “io ero giovanissima, non sapevo cosa fare”.