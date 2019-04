MILANO – Antonio Cassano, ex calciatore dell’Inter ed opinionista fisso del programma televisivo Tiki Taka in onda sulle reti Mediaset, ha parlato di passato, presente e futuro dei nerazzurri senza usare mezzi termini. Secondo Cassano, l’Inter dovrebbe sbarazzarsi di Mauro Icardi e Ivan Perisic perché secondo lui sono i calciatori che hanno creato il caos insieme a Wanda Nara. Caos che è costato all’Inter l’eliminazione da Champions League, Europa League e Coppa Italia.

Tiki Taka, Cassano: “Inter devi mandare via sia Icardi che Perisic. Così va via anche Wanda Nara”.

Le dichiarazioni rilasciate da Antonio Cassano nel corso dell’ultima puntata di Tiki Taka, programma televisivo in onda sulle reti Mediaset condotto da Pierluigi Pardo.

“Perisic e Icardi a casa. Chi ha creato il casino via. Il casino prima lo ha fatto Perisic e poi Wanda. Tutti e due devono andare via. Ramires è un anno che corre intorno al campo, rimane? Occhio che lo fanno correre intorno al campo.Può fare anche 280 gol, ma deve andare via non lo vogliono più”.

“Ha fatto un buon lavoro in questi due anni. Ha riportato l’Inter in Champions, probabilmente la porterà anche quest’anno. Spalletti mi sembra l’ideale per l’Inter”. “Il gol segnato da Radja Nainggolan? Ha fatto una cappellata Szczesny. Il tiro lo parava mio figlio, ha fatto una papera. E’ un tiro centrale, importa poco se ha calciato bene”.

Fonte: Tiki Taka.