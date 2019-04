Tiki Taka, Cruciani furioso con Urbano Cairo: "Me ne fotto se lei..."

ROMA – Scontro epico o, se preferite, lite furibonda a “Tiki Taka” tra il presidente del Torino e azionista di maggioranza del “Corriere della Sera” Urbano Cairo e il conduttore della “Zanzara” Giuseppe Cruciani. Si parla di Torino e di rigori negati e Cairo perde subito la calma: ““Cosa c’entra se le due squadre erano sullo 0-0? Se un rigore c’è, lo si da. Cruciani ti voglio dare della capra. Non capisci niente di calcio. Capra! Capra! Capra”.

Pronta la replica di Cruciani: “Lei capisce tutto e ha due giornali dove scriverlo”. E allora Cairo replica piccato: “Tu lo fai tutti i giorni nei tuoi programmi. Lascia perdere e cerca di fare delle trasmissioni migliori”.

Cruciani risentito risponde: “Sta andando su un piano che non esiste. Presidente non si deve permettere ad attaccarmi sul piano personale e dire quelle che ha detto. Non si può permettere di gettare merda su di me e su quello che faccio per un’opinione. Me ne fotto se lei è il presidente della Repubblica“. Cairo infine cerca di minimizzare: “Le ho dato solo della capra…”.

Pierluigi Pardo, il conduttore, cerca di chiudere la vicenda: “Non possiamo perdere tempo, siamo una trasmissione con mille temi da trattare. Se poi avete delle cose di cui parlare tra di voi lo fate in altre sedi”. Fonte: Tiki Taka.