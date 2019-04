ROMA – “Mauro è abituato a sentire tante cose, lui vuole segnare e fare il bene dell’Inter”. Wanda Nara, durante Tiki Taka, replica così a Luciano Spalletti che, dopo la sconfitta a San Siro contro la Lazio, aveva parlato, con toni molto accesi, del caso legato all’attaccante argentino: “Icardi? Fa divertire voi. Lui per come si è comportato deve stare fuori, devono giocare gli altri. Se poteva giocare 10 minuti? No, poteva giocare anche un tempo. Ma c’è da stare in uno spogliatoio. All’interno di un gruppo bisogna avere credibilità, io ce l’ho da 22 anni credibilità con i miei giocatori”.

Wanda Nara, sulla mancata convocazione di Icardi, ha aggiunto: “È pronto, ora dipende solo dalla scelta dell’allenatore. A San Siro Mauro continuava a spingere la squadra come quando l’ha guardata in tv. Lui ci tiene molto ai compagni e non lo deve dire pubblicamente”. (fonte: Mediaset Play)