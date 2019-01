MILANO – Wanda Nara ora apre al rinnovo di Mauro Icardi con l’Inter. La moglie-agente del capitano nerazzurro manda messaggi di apertura verso la società nel suo ruolo di opinionista a Tiki Taka. Le sue dichiarazioni sono riportate dall’Ansa.

”C’è piena disponibilità a restare a lungo all’Inter – le sue parole nella notte durante la trasmissione su Canale 5 – Ho ricevuto segnali positivi, spero che possa essere una settimana importante: il mio telefono è acceso, per me il rinnovo si farà al cento per cento anche se non ho ancora parlato con nessuno”.

”Quando la società deciderà che è il momento giusto di chiamarci risponderemo e ci siederemo”, ha proseguito Wanda Nara. ”Né Mauro né io abbiamo mai chiesto nulla, il problema è che sono sempre io la str… di turno”.

Wanda Nara: “Il nuovo contratto non sta condizionando Icardi”

Il nuovo contratto tuttavia, secondo Wanda Nara, non sta influendo sulle prestazioni in campo di Icardi. ”Le voci sul rinnovo non lo destabilizzano: un campione come lui non sente la pressione, lui sa essere molto freddo e queste cose non lo preoccupano – ha spiegato -. Non mi piace sentire chi dice che lo spogliatoio dell’Inter dipende dal rinnovo di Mauro, perché equivale a dire che l’Inter è un club debole e questo non è affatto vero. Poco servito contro il Sassuolo? Sì, può capitare ma si dice che è sempre lui il colpevole. Ci sta, è abituato, è il capitano. Può capitare la partita in cui non segni”, ha concluso Wanda Nara.