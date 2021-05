Timofej Andrijashenko chi è, età, dove e quando è nato, fidanzata Nicoletta Manni, Instagram

Chi è Timofej Andrijashenko età, dove e quando è nato, fidanzata Nicoletta Manni, Instagram e vita privata del ballerino. Il ballerino infatti è tra gli ospiti di Oggi è un altro giorno, la trasmissione condotta da Serena Bortone e in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì nel primo pomeriggio su Rai Uno.

Dove e quando è nato, età e biografia di Timofej Andrijashenko

Timofej Andrijashenko è nato in Lettonia nel 1994 e ha 27 anni di età. Ha iniziato a studiare danza classica a soli 9 anni presso l’Accademia Nazionale Statale di Riga. Nel 2009, a 14 anni, ha preso parte al Concorso Internazionale di Danza Città di Spoleto, dove ha vinto una borsa di studio che gli ha consentito di perfezionare i suoi studi di danza presso il Russian Ballet College di Genova.

Da marzo a ottobre 2014 è stato ballerino aggiunto presso il Corpo di Ballo del Teatro dell’Opera di Roma. Nel novembre 2014 è stato promosso a ballerino presso il corpo di ballo del Teatro Alla Scala di Milano.

Fidanzata Nicoletta Manni e vita privata di Timofej Andrijashenko

Per quanto riguarda la sua vita privata, la fidanzata di Timofej Andrijashenko è la prima ballerina della Scala Nicoletta Manni. I due si sono conosciuti nel 2012, al teatro Manzoni di Milano, per il premio Mab. Erano entrambi in gara e si sono innamorati poco dopo. Nicoletta Manni ha rivelato che per la coppia non esiste un preciso anniversario, dato che lei e lui ricordano una diversa data dell’inizio del loro amore. Qui il suo profilo Instagram ufficiale. Chi è Nicoletta Manni.