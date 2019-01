ROMA – La presenza di Timor Steffens, coreografo olandese classe 1987 ha preso nella scuola il posto di Garrison affiancando Veronica Peparini e Alessandra Celentano, nella nuova edizione di Amici, ha suscitato una protesta degli allievi con tanto di occupazione della scuola, dopo la decisione del professore di non fare lezione con il ballerino Marco Alimenti, non ritenuto professionalmente all’altezza.

Ma chi è il maestro che tanto fa discutere nel talent? Dopo una fase da autodidatta a 18 anni viene accettato alla Rotterdam Dance Academy. Inizia in poco tempo la sua escalation professionale: nel 2008 si classifica al secondo posto dell’edizione olandese di “So you think you can dance”, l’anno dopo è tra i dodici ballerini del “This is Tour“, il documentario postumo di Micheal Jackson si apre proprio con un primo piano di Steffens.

Un curriculum che si arricchisce negli anni di collaborazioni con diverse star: da Beyoncé a Withney Houston, da Chris Brown a Christina Aguilera, da Usher a Madonna. La vita privata di Timor finisce sotto i riflettori del gossip di tutto il mondo nel 2014 proprio per una relazione proprio con Madonna, una storia che non dura a lungo ma abbastanza per essere etichettato come il toy boy della Regina del Pop, considerando i 29 anni di differenza tra i due.

Non è la prima volta che il ballerino partecipa a uno show italiano, nel 2014 ricopre il ruolo di giudice su Fox in “Dance Dance Dance“. Nelle edizioni inglesi e olandesi, oltre al ruolo di giudice, veste anche i panni del direttore artistico, cosa che nei Paesi Bassi fa per diverse trasmissioni legate alla musica e alla danza. Nel 2015 collabora con il talent show The Voice of Italy, dopo tre anni Maria De Filippi lo arruola ad Amici.