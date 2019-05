ROMA – “Le assicuro che anche Gemma è molto dispettosa. Evidentemente il pubblico a casa non vede quello che lei mi fa”. Sono le parole di Tina Cipollari che è tornata a parlare del difficile rapporto a “Uomini e donne”, dove siede sulla sedia degli opinionisti a fianco di Gianni Sperti, con l’acerrima nemica Gemma Galgani sul Trono Over.

Tina è arrivata anche a tirarle dell’acqua addosso, ma sempre dopo essere stata provocata: “Durante la puntata mi fa sempre dei gesti quando sa di non essere inquadrata – ha svelato al “Magazine di Uomini e donne” – lei conosce le telecamere meglio di me, le ha studiate tutte. Io vado a braccio, non sto a preoccuparmi se c’è la telecamera puntata su di me o meno”.

Non ripresa, Gemma le dedica gestacci e pernacchie: “Lei, invece, è una che osserva molto e proprio quando non viene ripresa ne approfitta per farmi pernacchie e altri gesti simili, mi guarda con disgusto e mi parla continuamente sopra. Se io intervengo per commentare qualcosa, lei cerca di zittirmi, ovviamente la sua voce non si sente perché lei in quel momento ha il microfono spento e la telecamera ovviamente non è puntata su di lei e, dunque, visto che questa cosa l’ho detta molte volte, ma non sono mai stata creduta, mi sono fatta giustizia da sola”. (Fonte Uomini e Donne).