ROMA – Disavventura per Tina Cipollari a Napoli. Durante una lussuosa festa in limousine, l’opinionista di Uomini e donne è stata fermata dalla polizia: nulla di grave, solo un controllo che poi gli ha permesso di proseguire la festa.

Secondo quanto riportato dal Messaggero, Tina Cipollari si trovava a Napoli per un evento organizzato per sponsorizzare l’inaugurazione del salone di bellezza di un suo caro amico. Un evento che prevedeva un giro in limousine bianca per la città partenopea.

Tra un saluto ai passanti e un goccio di champagne, è arrivata la polizia che ha fermato il party on the road. Solo una piccola sosta, dato che gli agenti hanno chiesto i documenti a tutti per poi lasciarli andare: si trattava solo di un piccolo controllo.

Tina si è scatenata alla festa e ora è pronta per tornare a Uomini e donne, il programma condotto da Maria De Filippi, anche per affrontare l’acerrima nemica del trono Over Gemma Galgani. (Fonte Il Messaggero)