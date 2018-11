ROMA – Dopo aver tirato i capelli a Gemma Galgani, Tina Cipollari ha dato nuovamente spettacolo a Uomini e donne, stavolta con una ginocchiata nelle parti basse a Gianni Sperti. La storica opinionista del programma televisivo nella puntata del 12 novembre è intervenuta nella discussione tra Rocco e Gemma, fino ad arrivare a metterle le mani addosso. Il malcapitato Gianni ha provato a fermarle e ne ha ricevuto un calcio.

Una puntata decisamente movimentata quella del 12 novembre, dopo che già lo scorso 6 novembre la tensione tra Tina e Gemma era alle stelle. Tra l’opinionista e la dama non scorre buon sangue ormai da tempo, anzi le discussioni sono ormai all’ordine del giorno. Durante l’ennesima discussione in cui la Cipollari si è scagliata contro Gemma per colpirla, Gianni Sperti è intervenuto e ha cercato di fermarla, beccandosi una ginocchiata proprio nelle parti basse.

Il comportamento di Tina non è piaciuto ai telespettatori, che hanno iniziato a lamentarsi dei suoi atteggiamenti. Su Twitter c’è chi scrive: “Tina è sempre più esagerata c’è un limite a tutto!”. E ancora: “Solo io penso che il comportamento di Tina verso Gemma sia bullismo?”.