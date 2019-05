ROMA – Tina Cipollari potrebbe avere qualche problema con Barbara D’Urso. Stando a quanto riportato dal sito di gossip Bitchyf, nella puntata di ieri 30 maggio di Uomini e Donne, l’opinionista, salutando il pubblico, ha evitato di nominare il daytime del Grande Fratello e Pomeriggio Cinque, dando direttamente l’appuntamento ad altri programmi della rete. Maria De Filippi le ha fatto notare la svista, ma la Cipollari, forse volutamente, non ha nominato nuovamente i programmi condotti da Carmelita: “Dopo di noi c’è Il Segreto, poi Gerry Scotti ed infine Ciao Darwin” omettendo così i talk show di Barbara D’Urso.

La conduttrice allora ha stuzzicato Tina Cipollari chiedendole la programmazione del lunedì sera, che prevede in prima serata il Grande Fratello, dove in questa edizione c’è anche, come concorrente, l’ex marito dell’opinionista Kikò Nalli. A quel punto Tina ha risposto: “Non lo so, vado in palestra il lunedì sera”. Uno scambio di battute che non è passato inosservato a diversi utenti, che sui social hanno fatto notare l’accaduto e specificato come la D’Urso, in più di una occasione, saluti sempre la Cipollari definendola sua amica. Cosa sarà successo tra le due? (fonte BITCHFY)