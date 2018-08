ROMA – Tina Cipollari può lasciare Uomini e Donne? La storica tronista, corteggiatrice e volto simbolo della trasmissione Mediaset avrebbe (il condizionale è d’obbligo, lo scrivono alcune riviste di gossip) messo Maria De Filippi davanti a un ultimatum: o lei o Giorgio Manetti [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play].

Di più, sempre secondo voci di corridoio, anche Gemma Galgani (storica amica/rivale di Tina) avrebbe fatto la stessa richiesta per non vedere più in studio il tronista della categoria Over.

Oltretutto, la Cipollari è in questi giorni anche al centro di un’altra voce di gossip: quella sulla sua presunta gravidanza. Una voce che sarebbe supportata da alcune paparazzate di Tina in vacanza: pancino sospetto, ricrescita dei capelli (alle donne incinte è solitamente vietata la tinta) e un opuscolo sull’amniocentesi tra le mani.