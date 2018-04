ROMA – “Vacca tu le tue figlie le tue nipoti e tutta la tua famiglia, vergognati cagna di me***”: con queste parole Tina Cipollari ha risposto, su Instagram, ad un follower molesto.

L’opinionista di Uomini e donne è ultimamente al centro di una querelle Gemma Galgani, anche lei protagonista del trono over del programma di Maria De Filippi.

Tina ha avuto nei confronti di Gemma due comportamenti che non sono piaciuti ai fan di quest’ultima: le ha versato dell’acqua addosso e le ha anche lanciato una torta in faccia.

Forse è proprio un ammiratore di Gemma anche chi ha postato sull’account Instagram di Tina Cipollati quelle parole che l’hanno fatta montare su tutte le furie. Le parole del follower sono poi state cancellate, mentre restano quelle di risposta di Tina: “Io continuo a chiedermi per quale assurdo motivo questi frustrati continuino a seguire personaggi che non apprezzano, con l’unico scopo di commentare le loro foto con i peggiori insulti”, ha scritto l’opinionista portata alla fama da Maria De Filippi. E poco dopo ha aggiunto, non paga: “Vacca tu le tue figlie le tue nipoti e tutta la tua famiglia, vergognati cagna di m***”.