ROMA – Si chiamano Tina e Marica Chanel (nomi d’arte) le due sorelle della provincia di Vicenza che faranno parte dell’ Hard Academy di Rocco Siffredi che andrà in onda in tv al 27 maggio al 3 giugno. Le due sorelle, Tina e Marica, hanno, rispettivamente 26 e 22 anni.

“Sono sempre stata affascinata dagli artisti di ogni genere”, spiega Tina, intervistata da Mauro Sartori sul Giornale di Vicenza. “Mi piace tutto ciò che è nuovo e sono molto curiosa. Musica, arte e sesso sono il mio mondo, e da tempo desideravo viverci dentro. Così ho voluto contattare Rocco”. Marica racconta: “Sono disinvolta, simpatica e solare, mi piacciono i lavori nel sociale ed aiutare le persone. Adoro essere esibizionista e non lo nascondo. Ho iniziato come ragazza immagine per le discoteche e per fotografi di moda”.

Le due sorelle abitano ancora dalle parti di Schio ma in verità sono già quasi sempre in giro. Intanto sono reduci dal set di Budapest dove hanno girato il primo film porno, con successivi complimenti di Siffredi che le ha ingaggiate per la sua “academy”, sette giorni sotto i riflettori e le telecamere nella “scuola a luci rosse”.

“Sono cosciente che le mie scelte possano scioccare ma adoro quello che ho scelto di fare. Il debutto è stato divertente ma anche molto faticoso”, spiega Tina. La sorella aggiunge: “Abbiamo trovato un ambiente positivo, divertente ed innovativo che ci ha totalmente cambiate. Abbiamo voglia di continuare e di migliorarci. Su invito di Rocco, saremo partecipi, con un ruolo importante, all’Hard Academy”.