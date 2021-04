Tiziana Giardoni chi è, età, il marito Stefano D’Orazio, figli, che lavoro fa l’ospite di Oggi è un altro giorno

Chi è Tiziana Giardoni, età, il marito Stefano D’Orazio, figli, che lavoro fa la donna ospite di Oggi è un altro giorno. Tiziana Giardoni infatti è tra gli ospiti di Oggi è un altro giorno, la trasmissione condotta da Serena Bortone e in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì nel primo pomeriggio su Rai Uno.

Tiziana Giardoni, età e il marito Stefano D’Orazio

Tiziana Giardoni è la moglie di Stefano D’Orazio, famosissimo batterista e cantante del gruppo dei Pooh che purtroppo è venuto a mancare alla fine del 2020 a causa del Covid. La coppia è convolata a nozze nel 2017 dopo dodici anni di fidanzamento. Lei ha 50 anni ed ha 22 anni di età in meno di Stefano D’Orazio. Stefano D’Orazio le fece la proposta di matrimonio ad un concerto, il loro è stato un amore solido e la coppia era veramente molto unita ed innamorata. Alle cerimonia nunziale erano presenti ben 400 invitati.

Che lavoro fa Tiziana Giardoni, ha figli?

Tiziana Giardoni lavora nel mondo dello spettacolo, ma dietro le quinte. Non è una showgirl ma una manager e una organizzatrice di eventi. Pare non sia su Facebook ma sia in possesso di un account Twitter. Per anni Stefano D’Orazio è rimasto legato alla cantante Lena Biolcati, non ha mai avuto figli ma considerava come sua figlia Silvia Di Stefano, la primogenita di Lena. Famoso è anche il precedente fidanzamento di Stefano con Emanuela Folliero. Stefano poi si è sposato appunto con Tiziana Giardoni dopo 12 anni di fidanzamento.

Tiziana Giardoni, il post su Instagram per Stefano D’Orazio

Ecco il post integrale di Tiziana Giardoni dopo la scomparsa del marito, con il testo che accompagna una foto della coppia. “Sarò forte così come avresti voluto .. mi prenderò cura di me perché questo è quello che volevi .. Continuerò a sorridere perché tu amavi il mio sorriso .. Porterò avanti i tuoi progetti perché hai speso tutte le tue energie per completarli.. Ma dammi del tempo amore mio grande .. non riesco a sopportare la tua assenza .. non ce la faccio .. sento tanto dolore .. e ho il cuore a pezzi .. non mi bastano i ricordi .. mi manca il tuo respiro .. la tua allegria .. le tue carezze .. mi manca l’aria .. mi manca la forza .. mi manchi tu!”.