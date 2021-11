Tiziana Giardoni chi è, età, il marito Stefano D’Orazio, padre, figli, lavoro e biografia

Chi è Tiziana Giardoni: età, il marito Stefano D’Orazio, padre, figli, lavoro e biografia dell’ospite oggi, domenica 19 novembre, di Silvia Toffanin a Verissimo, in onda su Canale 5 a partire dalle ore 16:30.

Dove è nata, età, lavoro e biografia di Tiziana Giardoni

Classe 1970, Tiziana Giardoni lavora nel mondo dello spettacolo, ma dietro le quinte. E’ una manager e una organizzatrice di eventi. Ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, ha raccontato del primo romanzo postumo del marito, che ha pubblicato a marzo 2021, ad alcuni mesi dalla scomparsa del musicista. “Tsunami” è il racconto di un uomo che ha deciso di abbandonare la sua comfort zone per intraprendere un viaggio dall’altra parte del mondo, alla ricerca di se stesso.

Il matrimonio con Stefano D’Orazio

I due si erano sposati dopo 12 anni di fidanzamento. E’ stato un amore solido e romantico. Alla cerimonia furono presenti 400 invitati. La proposta di nozze fu originale e molto romantica. Il musicista si inginocchiò di fronte a Tiziana durante un concerto a Verona. Tiziana vive a Roma, la stessa città in cui Stefano D’Orazio ha costruito la sua carriera nel mondo della musica e in cui si sono svolti i funerali in forma privata.

Le nozze si sono celebrate il 12 settembre 2017 (giorno del 69esimo compleanno del musicista), dopo 10 anni di felice convivenza. Il loro sentimento li ha tenuti uniti fino all’ultimo, fino alla morte di D’Orazio che, colpito da una malattia un anno prima, nel novembre 2020 è stato ricoverato per un peggioramento delle sue condizioni dopo aver contratto il Covid. La coppia non ha figli.

Tiziana Giardoni e la morte del padre

A due settimane dalla morte del marito Tiziana è stata colpita da un altro lutto. La compagna di Stefano D’Orazio ha dovuto dire addio anche al padre, Mauro Giardoni, morto per cause ancora sconosciute. La moglie di Stefano D’Orazio ha annunciato la scomparsa del padre, pubblicando sul suo profilo Facebook un dolce messaggio, nel quale ha ricordato anche il batterista dei Pooh. “E adesso lassù voi due che farete??? La vita mi ha portato via i miei due grandi amori .. ciao papino mio … ti ho amato tanto e ti amerò per sempre!” aveva scritto la 50enne.