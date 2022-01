Tiziana Panella ha il Covid. La giornalista ha contratto il virus nonostante avesse completato il ciclo vaccinale (le due dosi più quella booster). La giornalista televisiva di Tagadà, su La7, ha ammesso, nel corso di una intervista a Il Corriere della Sera, che “Senza vaccino, sarei in terapia intensiva perché ho contratto una forma piuttosto aggressiva di Covid”.

Tiziana Panella: “Ecco come mi sono ammalata di Covid a Natale”

Ecco una parte delle dichiarazioni rilasciate dalla Panella a Il Corriere della Sera:

“ Mi sveglio, è Natale e sto male e resisto. Il 26 sono a Roma. I sintomi non li riconosco, forse è un’influenza, una intossicazione. Intanto, mi metto in isolamento, aspetto, mi sembra di stare meglio, poi di nuovo male. D’accordo con i medici che mi seguono, continuo la mia terapia abituale che dovrebbe aiutarmi anche contro il Covid. Non basta, sto male. Alziamo il dosaggio. La solitudine della malattia è un’altra storia. Sento il sangue che pompa sotto la pelle e la pelle brucia, mi fa male tutto dai reni alle dita delle mani. La gola è piena di spilli, sullo sterno mi hanno piazzato una pietra, la testa è una trottola che gira e pesa. Ho paura. Sono un soggetto fragile. So che se non fossi vaccinata sarei in terapia intensiva”.

Il peggio è passato per Tiziana Panella

La giornalista è ancora in isolamento ma il peggio è passato. La Panella è in è in fase di miglioramento ma ha voluto comunque lasciare queste dichiarazioni per invitare tutti i cittadini che ancora non lo avessero fatto ad andare a vaccinarsi.