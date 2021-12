Tiziana Rocca chi è: età, dove e quando è nata, vita privata, marito, figli, altezza, l’azienda di comunicazione. Una delle leader indiscusse nelle pubbliche relazioni è ospite a Oggi è un altro, il programma condotto da Serena Bortone che va in onda su Rai Uno alle ore 14.

Dove e quando è nata: età, altezza, peso, Instagram. La bografia di Tiziana Rocca

Tiziana Rocca nasce a Pozzuoli il 30 agosto 1966. Ha 55 anni ed è del segno zodiacale della Vergine. La sua altezza e il suo peso non sono noti. Qui il suo profilo Instagram.

Tiziana si è diplomata in ragioneria prima di laurearsi in scienze della comunicazione e prendere un master in Economia a Ginevra. E’ legale rappresentante della T.R.C. Tiziana Rocca Comunicazione S.r.l. per l’organizzazione e l ideazione d eventi, produzioni televisive, ufficio stampa e Pubbliche Relazioni.

Oltre ad essere una PR affermata, la Rocca è anche direttrice generale del Taormina FilmFest dal 2017. E’ inoltre testimonial di diverse onlus: Fondazione Terres Des Hommes, VIS – Volontariato Internazionale per lo sviluppo, Associazione Giustacausa e anche Wwf. Ha anche pubblicato due libri. Il più noto è l’ultimo: “Come fare le PR Pubbliche Relazioni – Le nuove regole per comunicare con successo”.

Marito e figli, la vita privata di Tiziana Rocca

Tiziana Rocca è sposata con l’attore e regista Giulio Base, nato a Torino il 6 dicembre 1964. Mlgrado entrambi siano cattolici praticanti, la coppia si è sposata nel 2001 con rito civile. Il motivo è legato al fatto che Giulio, che in passato ha avuto anche una relazione con Anna Falchi, era stato già sposato con un’altra donna, con la quale aveva celebrato per scherzo un matrimonio in una cappella di un hotel. I due pensavano che fosse un rito finto, non sapendo di aver praticato in realtà un matrimonio vero e proprio. Giulio è riuscito a annullarlo solo nel 2015. La coppia ha tre figli: Cristiana, Vittorio e Valerio.

I due raccontano di avere una vita molto frenetica. Della moglie, Giulio però racconta: “Tiziana è sensibile e comprensiva e, inoltre, è una bravissima mamma, nonostante i suoi impegni lavorativi ostacolino continuamente la sua vita privata”.