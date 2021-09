Tommaso Eletti è già stato censurato dal Grande Fratello Vip per alcune frasi sconvenienti su Temptation Island (reality show che gli ha dato la popolarità). Si tratta di due trasmissioni di Mediaset quindi la regia del Grande Fratello Vip ha deciso di staccare l’inquadratura su di lui e di silenziare il suo microfono.

Il Grande Fratello Vip ha censurato Tommaso Eletti per queste frasi su Temptation Island

Come detto, Eletti è stato il primo concorrente censurato dal Grande Fratello Vip nel corso di questa edizione 2021. Ma cosa ha detto esattamente su Temptation Island? Ha detto che partecipare a questa trasmissione tv è stato un errore. Poi ha aggiunto che è stato da scemi pensare di risolvere i suoi problemi con la fidanzata in un programma come Temptation Island. Infatti, al termine del reality show, ha rotto definitivamente con la sua fidanzata ed è uscito dal programma tv da single.

L’ex fidanzata Valentina Nulli Augusti, i figli, la vita privata di Tommaso Eletti

Le uniche cose che sappiamo sulla sua vita privata sono legate alla sua recente esperienza a Temptation Island. Infatti ha partecipato a questo programma tv di Mediaset insieme alla fidanzata Valentina Nulli Augusti. Ma l’isola della tentazione ha di fatto posto fine al loro rapporto. Infatti Tommaso ha avuto un flirt con un’altra partecipante al programma tv e ha deciso di uscire da Temptation Island come single.