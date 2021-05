Tommaso Labate chi è, età, altezza, fidanzata Valeria Bilello, figli, vita privata, genitori, vero nome, biografia e carriera del giornalista, conduttore televisivo e conduttore radiofonico italiano. Labate è uno degli ospiti della puntata odierna di Quarta Repubblica. Trasmissione tv che va in onda su Rete 4 alle 21:20.

Dove e quando è nato Tommaso Labate, età, peso ed altezza

Labate è nato a Cosenza il 26 novembre 1979 (età 41 anni). Non abbiamo nessuna informazione sul suo peso e sulla sua altezza ma sappiamo che non usa un nome d’arte. E’ noto a tutti con il suo nome di battesimo. Ha un profilo Instagram seguito da ben 15mila follower. E’ riconoscibile grazie alla spunta blu che viene assegnata agli account verificati. Figlio di due architetti e primo di tre fratelli, cresce a Marina di Gioiosa Ionica.

La fidanzata Valeria Bilello, i figli: la vita privata e la situazione sentimentale di Tommaso Labate

Tutto ciò che sappiamo sulla sua vita privata, lo apprendiamo grazie alla fidanzata Valeria Bilello. Infatti l’attrice è fidanzata con il giornalista Tommaso Labate. In passato è stata sentimentalmente legata al chitarrista americano Daniel Kessler, all’attore Francesco Mandelli e all’attore Andrea Bosca. Non sappiamo se ha figli o se è stato sposato in passato. Sappiamo solamente che in questo momento è fidanzato con la Bilello.

“I rassegnati: l’irresistibile inerzia dei quarantenni”, il libro di Tommaso Labate

Il libro di Tommaso Labate è presentato con la seguente descrizione su Google Books: “Trentanove è il numero simbolo di una generazione fallita o sull’orlo del fallimento. Una generazione fregata dai padri, che pure avevano consegnato l’illusione che a un’infanzia felice e a un’adolescenza bellamente turbolenta sarebbero seguiti anni di benessere, serenità, sollievo, pace”.