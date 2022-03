Tommaso Paradiso chi è: moglie, figli, Carolina Sansoni, vita privata, età, peso, altezza e carriera del cantante

Chi è Tommaso Paradiso: moglie, figli, Carolina Sansoni, vita privata, età, peso, altezza e carriera del cantante. Tommaso sarà tra gli ospiti della puntata odierna di Domenica In su Rai 1. Alla conduzione, Mara Venier.

Dove e quando è nato, età, peso e altezza di Tommaso Paradiso

Tommaso Paradiso nasce a Roma il 25 giugno del 1983 e ha 37 anni di età. E’ alto 172 cm per un peso forma di 65 kg. Nato nel quartiere romano di Prati, Tommaso Paradiso ha frequentato il liceo classico ed è laureato in filosofia. In un’intervista ha dichiarato di essersi approcciato alla musica all’età di 11 anni, nel 1994, dopo aver ascoltato Definitely Maybe degli Oasis.

La moglie e i figli, la vita privata di Tommaso Paradiso

La fidanzata di Tommaso Paradiso si chiama Carolina Sansoni. I due sono ufficialmente una coppia dal 2017 e al momento vivono insieme. Lei è nata a Roma nel 1989, ha frequentato la scuola americana di Roma e ha concluso le superiori a 17 anni. Dopodiché si è trasferita a Londra dove ha studiato Comunicazione e Marketing. In seguito è tornata in Italia, dove ha proseguito gli studi nell’ambito della moda all’Istituto Marangoni. A chiudere il suo percorso di studi, un master in finanza a New York.

La carriera di Tommaso Paradiso

Nel 2009 ha fondato i TheGiornalisti insieme a Marco Antonio “Rissa” Musella e a Marco Primavera, debuttando due anni più tardi con l’album Vol. 1. Il gruppo ha in seguito acquisito notorietà con gli album Fuoricampo (2014) e Completamente Sold Out (2016) e con il singolo inedito Riccione (2017), esibendosi in tutta Italia.

Il 17 settembre 2019 Tommaso Paradiso ha annunciato il proprio abbandono dai TheGiornalisti per intraprendere la carriera da solista, iniziata con la pubblicazione del singolo Non avere paura avvenuta qualche giorno più tardi. Qui il suo profilo Instagram ufficiale.