Tommaso Zorzi a Platinette: “Potevi fare di più per difendere i gay”. La replica porta allo scontro

Al Maurizio Costanzo Show va in scena lo scontro tra Tommaso Zorzi e Maurizio Coruzzi, in arte Platinette: tema dello scontro i gay e la legge contro l’omofobia. Il vincitore dell’ultima edizione del Grande Fratelli Vip ha ricordato l’intervista rilasciata da Platinette in merito alla legge contro l’omofobia. Ed è lì, in quel momento, che parte lo scontro. Qui il video.

Tommaso Zorzi contro Platinette

Tommaso Zorzi infatti accusa Platinette di non aver fatto molto per difendere i gay e la comunità Lgbt. “Al contrario di quello che può pensare Tommaso, se io non rappresento gli omosessuali italiani è perché non voglio rappresentare nessuno. Ciascuno di noi è fatto in maniera differente. Dato che mi hai promesso due sberle dalla Casa del Grande Fratello vorrei sapere se hai ancora voglia di darmele”, ha detto Platinette rivolgendosi a Zorzi. Il vincitore del GF Vip, allora, ha replicato: “Il discorso è molto semplice: se tu mi esci con delle interviste sulla legge Zan, la legge per i diritti…”.

Lo scontro tra Tommaso Zorzi e Platinette va avanti

Allora Platinette replica sostenendo che quella sua intervista non fosse sul ddl Zan. Eppure in quella occasione Platinette parlò apertamente del “vittimismo, il piagnisteo continuo degli Lgbt”. Poi Tommaso Zorzi contro Platinette conclude, prima dell’intervento finale di Maurizio Costanzo: Perdonami, ma nella posizione privilegiata in cui sei potevi esprimerti in maniera diversa, più clemente per la comunità LGBT”. Ma Maurizio Coruzzi replica: “Gli omosessuali hanno un senso del vittimismo esagerato. Io non voglio rappresentare nessuno”.