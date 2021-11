Tommaso Zorzi chi è: fidanzato Tommaso Stanzani, figli, vita privata, età, peso, altezza e carriera del personaggio televisivo

Chi è Tommaso Zorzi: fidanzato Tommaso Stanzani, figli, vita privata, età, peso, altezza e carriera del personaggio televisivo. Zorzi è tra gli ospiti della puntata odierna di Verissimo.

Dove e quando è nato, età, peso e altezza di Tommaso Zorzi

Zorzi è nato il 2 aprile 1995 (età 26 anni) a Milano. E’ alto 190 cm e pesa 70 kg. Tommaso Zorzi è un personaggio televisivo e opinionista italiano.

Il fidanzato Tommaso Stanzani, i figli, la vita privata di Tommaso Zorzi

Zorzi ha una relazione sentimentale con il ballerino Tommaso Stanzani. Non ha figli. Non sappiamo altro della sua vita privata perché è molto riservato. E’ noto soprattutto per la sua partecipazione a reality show e programmi televisivi.

La carriera di Tommaso Zorzi

Nel 2020 conduce Adoro!, il pre-show de La pupa e il secchione e viceversa insieme a Giulia Salemi, trasmesso in streaming su Mediaset Play prima di ogni puntata del reality.

Come scrive Wikipedia, nello stesso anno pubblica il suo primo romanzo Siamo tutti bravi con i fidanzati degli altri, edito da Mondadori. Tra il 2020 e il 2021 partecipa alla quinta edizione del Grande Fratello VIP, dal quale ne esce il vincitore.

Sempre nel 2021 è opinionista della quindicesima edizione del reality show L’isola dei famosi, su Canale 5. Inoltre, gli viene assegnata la conduzione de Il Punto Z, webshow dedicato al reality.

Da marzo 2021 è ospite fisso al Maurizio Costanzo Show e da maggio dello stesso anno è presente in radio come nella striscia quotidiana Facciamo finta che… di R101 al fianco di Maurizio Costanzo e Carlotta Quadri.