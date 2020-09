Tommaso Zorzi, febbre a 39 nella notte. Portato via dalla casa e sottoposto a tampone

Tommaso Zorzi di nuovo fuori dalla casa del Grande Fratello Vip per un controllo medico. Nella notte l’influencer ha abbandonato il loft con 39 di febbre.

Tommaso Zorzi si è sentito di nuovo male e quando gli hanno misurato la febbre il termometro gli segnava la temperatura a 39.

Per questo motivo gli autori del Grande Fratello Vip hanno deciso di prelevarlo e di portarlo al di fuori della casa.

In un primo momento i medici gli hanno somministrato antibiotico e tachipirina, poi gli autori lo hanno portato fuori dalla casa per sottoporlo all’ennesimo tampone, per scongiurare il rischio Covid.

Solo lo scorso mercoledì, Tommaso Zorzi era stato portato in ospedale sempre per la febbre alta, e poi rientrato in casa perché negativo al tampone del Covid.

Il Grande Fratello, con un messaggio ufficiale, aveva specificato che “prima di prendere parte al gioco, il concorrente si è sottoposto, come gli altri, a tutte le verifiche necessarie risultando idoneo per la partecipazione”.

“Comunque l’altro giorno ho subito un trauma. Mi hanno traumatizzato. Chi? Loro, sto parlando di loro, l’altro giorno. Mi hanno portato a sirene spiegate con l’ambulanza perché avevo la febbre”.

Pare che il suo problema sia comunque la sinusite dovuta all’aria condizionata ed ai continui sbalzi di temperatura fra dentro la casa ed il giardino.

Ad annunciare la notizia, è stata Federica Panicucci in diretta a Mattino 5. (fonte MATTINO 5)