Tommaso Zorzi si è reso protagonista di uno spoiler involontario sull‘Isola dei Famosi attraverso alcune stories su Instagram.

Nelle ultime ore l’influencer, opinionista e prossimo conduttore, ha infatti pubblicato tra le sue stories di Instagram delle immagini in compagnia di Andrea Zelletta, Francesco Oppini e le rispettive compagne, quindi Natalia Paragoni e Cristina Tomasini.

Un incontro che però in molti hanno criticato, a causa dell’emergenza sanitaria in corso. Ma è stato Tommaso Zorzi ha spiegare come la reunion fosse assolutamente motivata. E qui è arrivato lo spoiler. I cinque si sono incontrati a casa di Oppini, insieme ad altri membri dello staff dell’Isola dei Famosi, per poter parlare di alcune vicende sul nuovo format che vedrà proprio Zorzi al timone.

Tommaso Zorzi, spoiler sull’Isola dei Famosi. Poi si giustifica

E così, Tommaso Zorzi si è ritrovato costretto a fare chiarezza di spiegare ai suoi numerosi fan come stavano le cose. Il vincitore del GF Vip, ha spiegato che a breve sarà al timone del suo nuovo programma che sarà incentrato sull’Isola dei famosi e siccome Andrea e Francesco saranno suoi ospiti, ne hanno approfittato per fare un pranzo di lavoro assieme.

I tre ex concorrenti del Grande Fratello Vip si sono incontrati per mettere a punto un po’ di cose in vista della partenza del talk show di Zorzi sull’Isola dei famosi (che sarà visibile in streaming sul sito Mediaset), dove parteciperanno anche Zelletta e Oppini.