Toni Capuozzo chi è, età, dove e quando è nato, moglie, figli, vita privata, malattia, biografia e carriera. Il giornalista Toni Capuozzo è ospite questa sera 28 febbraio del programma Quarta Repubblica. Il programma condotto da Nicola Porro è in onda su Rete 4 dalle 21:20.

Dove e quando è nato, età, biografia di Toni Capuozzo

Toni Capuozzo, all’anagrafe Antonio Capuozzo, è nato il 7 dicembre del 1948 a Palmanova, Friuli-Venezia Giulia. Ha 73 anni. Nato da padre napoletano e madre triestina, Capuozzo consegue la maturità classica presso il Liceo Classico Paolo Diacono di Cividale del Friuli e si laurea in Sociologia all’Università di Trento. La sua attività di giornalista inizia nel 1979, lavorando al quotidiano Lotta Continua.

Moglie, figli, malattia, vita privata di Toni Capuozzo

Il giornalista è molto riservato riguardo la sua vita privata. Capuozzo ha una moglie e due figli. Ai tempi della guerra nell’ex Jugoslavia ha preso sotto la sua ala protettiva un ragazzo bosniaco di nome Kemal. All’epoca, Capuozzo si trovava a Sarajevo come inviato. Kemal aveva pochi mesi di vita quando era stato vittima dei bombardamenti serbi. La madre morì, lui perse una gamba. Il giornalista decise di portarlo in Italia prima che cominciasse a camminare, affinché fosse dotato subito di una protesi. Capuozzo lo portò nel nostro Paese di nascosto, si occupò delle cure del bambino e lo tenne con la sua famiglia fino al compimento dei cinque anni. A quel punto, Kemal, che aveva frequentato un asilo italiano, su decisione del tribunale dei minori tornò dal padre naturale a Sarajevo. Capuozzo, però, ha continuato ad andarlo a trovare, tanto che il ragazzo, oggi 27enne, chiama “papà” sia Toni che il vero genitore.

Toni Capuozzo e la malattia

A seguito di un malore al cuore, nel novembre 2019, il giornalista ha avuto bisogno di un’operazione chirurgica. Il giornalista ha dato l’annuncio dell’intervento completato, rassicurando tutti: “Adesso, a cose fatte, posso dirvelo. Questo vecchio cuore malandato vi vuole bene, ma non vi libererete facilmente di me”.

La carriera di Toni Capuozzo

Il giornalista si è occupato di mafia per il programma Mixer di Giovanni Minoli. Poi inviato per la trasmissione L’istruttoria. Collabora poi con alcune testate giornalistiche del gruppo editoriale Mediaset (TG4, TG5, Studio Aperto), seguendo in particolare le guerre nell’ex Jugoslavia, i conflitti in Somalia, in Medio Oriente e in Afghanistan e l’Unione Sovietica. Vicedirettore del TG5 fino al 2013, dal 2000 ha curato e condotto Terra!, settimanale del TG5 per dieci anni e poi in onda su Retequattro, sotto la direzione di Videonews. Ha tenuto inoltre, su Tgcom24, la rubrica Mezzi Toni.