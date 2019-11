ROMA – Toni Capuozzo, giornalista di Mediaset, inviato di guerra e creatore dello storico programma di approfondimento Terra! su Canale 5, si trova in ospedale. Ricoverato per un malore, è stato lo stesso a comunicarlo ai suoi follower su Facebook questa mattina, martedì 5 novembre: “Adesso, a cose fatte, posso dirvelo – spiega il 70enne -. Questo vecchio cuore malandato vi vuole bene, ma non vi libererete facilmente di me”.

Il giornalista, dunque, ha avuto problemi cardiaci che ne hanno reso necessario il ricovero in ospedale. Immediato l’augurio di pronta guarigione di amici come tantissimi i messaggi d’affetto dei fan che avevano notato la sua assenza nei giorni scorsi dai social dal momento che il giornalista 70enne è sempre molto attivo sui social.

Fonte: FACEBOOK