Toni Kroos scherza con Cristiano Ronaldo: “Vorrei essere quella roccia”

ROMA – Ospite del programma “Late Night Berlin”, il calciatore Toni Kroos, incalzato dal conduttore, ha iniziato a scrivere diversi e esilaranti commenti su Instagram ai suoi colleghi. Del tipo? Per esempio a Cristiano Ronaldo Kroos, sotto una foto in cui l’asso portoghese mostra il suo fisico appoggiato su una roccia, scrive: “Vorrei essere quella roccia”.

Ad essere finiti nel mirino dello scherzo anche Thomas Müller, “Mi manchi qui al Real Madrid. Nessun odora di Leberkäs (famosa piatto di carne bavarese) come fai tu”. Ma nel mirino di Kroos non sono finiti solo i colleghi. Qualche parolina divertente anche per la nazionale tedesca: “Hey DFB, ora posso dirvelo: Fortnite è molto più divertente del calcio”.