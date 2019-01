ROMA – Gene Gnocchi nella consueta copertina a DiMartedì si traveste da Toninelli e partecipa ad un quiz che ha a che vedere con Berlusconi che ha deciso di candidarsi alle Europee.

“A distanza di 25 anni dalla sua prima candidatura, Berlusconi a 82 anni si candida per le elezioni europee. Quale sarà il prossimo slogan che userà?” chiede Gene Gnocchi al suo alter ego in versione Toninelli. A “L’Europa è il continente che amo” B- “Non più ‘sono il presidente operaio’ ma ‘sono il presidente youtuber” C- “Onestà, Onestahahahah”.

Toninelli prova ad indovinare e dice “la B!”. Gene Gnocchi risponde “Esatto! Ce l’ha fatta! En-Plein! Ha vinto… si tenga forte…”. A questo punto Gene prende una banconota da 10mila franchi Fca e Toninelli dice: “Che bello, mi compro la barca! A quanti euro equivalgono?” Gene risponde: “Valgono 15 euro”. Toninelli replica: “Allora un materassino, mi piace anche di più!” Gene conlcude dicendo: “Grazie ministro, arrivederci, e complimenti!” (video La7):