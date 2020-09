Danilo Toninelli, la gaffe a L’Aria che Tira: ecco come ha chiamato Myrta Merlino

L’ex ministro Danilo Toninelli è incappato in una gaffe. È successo in diretta durante l’ultima puntata de L’Aria che Tira, su La7.

Gaffe per Danilo Toninelli, ex ministro ed esponente del Movimento 5 Stelle, ospite in collegamento a L’Aria che Tira su La7.

Mentre commentava i risultati del referendum sul taglio dei parlamentari, è “inciampato” sul nome della conduttrice, Myrta Merlino.

La padrona di casa gli stava facendo notare come, dopo che il “sì” alla legge di riforma costituzionale è passato, “voi grillini avete raggiunto il non plus ultra della vostra ragione sociale”, quando lui ha replicato: “Piacerebbe a un sacco di gente, Merlina. Abbiamo altri passettini da fare”.

“Noi non siamo attaccati alla poltrona ma abbiamo avuto la forza di tagliarcela” ha aggiunto per poi concludere: “Noi siamo riusciti ad andare dai cittadini a chiedere se volevano confermare quella legge, finalmente qualcuno che sta in politica ragiona da cittadino, con la sensibilità della gente che sta fuori dal Palazzo. È una vittoria dei cittadini, è una vittoria di tutti”.

La gaffe sul referendum

Solo poche settimane fa Toninelli, a proposito del referendum, era incappato in un altro scivolone.

L’ex ministro infatti era riuscito ad invertire completamente il quesito del referendum sul taglio dei parlamentari.

“Vuoi tu cittadino italiano mantenere 945 parlamentari eletti dal popolo anziché 600? Sì o no” aveva detto ospite a In Onda. (fonte L’ARIA CHE TIRA)