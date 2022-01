Chi è Tony Sperandeo: età, dove è nato, moglie, figli, vita privata, film, carriera e biografia dell’attore ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, in onda su Rai1.

Dove e quando è nato, età, carriera e biografia di Tony Sperandeo

Tony Sperandeo, all’anagrafe Gaetano Sperandeo, è nato a Palermo l’8 maggio 1953 (età 68 anni). Dopo un’infanzia difficile, decide di tentare la strada dello spettacolo, passando attraverso il cabaret, per poi approdare al cinema, dopo il trasferimento a Roma e una serie di provini, esordendo con un piccolo ruolo nel film dei fratelli Taviani “Kaos” (1984), con Franco Franchi e Ciccio Ingrassia.

La carriera

È richiesto da subito soprattutto in pellicole incentrate sulla mafia e sulla criminalità organizzata; nel 1985 si fa apprezzare infatti, dal pubblico televisivo, ne “La Piovra 2” e, da quello cinematografico, in “Pizza Connection”, di Damiano Damiani con Michele Placido, e nel film “Il pentito” di Pasquale Squitieri. Nel 1987 viene diretto, seppur per una piccola parte, da Michael Cimino ne “Il Siciliano” con Christopher Lambert e Terence Stamp.

Attore in “Mery per sempre” (1989), dove è una guardia carceraria e ritrova Michele Placido, e del sequel “Ragazzi fuori” (1990) diretti entrambi di Marco Risi. Nel ’92 passa alla commedia con “Johnny Stecchino” di Roberto Benigni, e “Piedipiatti” di Carlo Vanzina. Nel 1993 fa parte de “La scorta” di Ricky Tognazzi e lavora ancora con Placido in “Quattro bravi ragazzi”. Nel 2001 vince il David di Donatello come miglior attore non protagonista per “I cento passi”, diretto da Marco Tullio Giordana e dedicato alla vita e all’omicidio di Peppino Impastato, attivista impegnato nella lotta a Cosa nostra in Sicilia.

Nel 2009 viene chiamato a far parte del cast del reality show “La fattoria” condotto da Paola Perego su Canale 5. Tuttavia, partecipando alla prima puntata in studio, Sperandeo appare in video in un evidente stato di alterazione per via di un litigio avvenuto con Fabrizio Corona. Alla fine decide di rinunciare a gareggiare come concorrente.

Moglie e figli, la vita privata di Tony Sperandeo

Incontra la futura moglie Rita Barbanera, madre dei figli Tony e Priscilla, nel 1992, sul set de “La discesa di Aclà a Floristella”.