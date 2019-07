ROMA – Il canale è TopCalcio24. Si parla di Juventus e di calciomercato. Uno dei due opinionisti in studio apre il surreale dibattito: “Non credere che il mercato dei difensori centrali finisca con Godin e De Ligt. Ce ne sono altri bravi in giro. Vuoi un nome? Mah, Astori per esempio potrebbe fare il caso per la Juventus. Un difensore bravo…”. Esatto. Avete capito bene: la Juventus dovrebbe prendere… Davide Astori.

A questo punto l’altro opinionista lo interrompe. Avrà capito la gaffe? Non sembra.

“Se va via Bonucci – dice – devi prendere un altro difensore. Astori è un ottimo giocatore. Ma te lo vendono?”.

E l’opinionista che aveva aperto il dibattito, surreale, risponde: “Non lo so. Chi può dirlo?”.

Il dibattito dura ancora qualche secondo poi qualcuno, evidentemente, si accorge della gaffe.

Ma la seconda parte del dibattito rende ancora più grottesco il tutto.

“Tu volevi dire Acerbis, vero?” chiede uno dei due opinionisti all’altro. Naturalmente il nome corretto del difensore sarebbe Acerbi e non Acerbis.

“Sì assolutamente” risponde l’altro. “Anzi – conclude l’opinionista – salutiamo, dov’è, il grande capitano Davide Astori”.

Finisce così il surreale dibattito di calciomercato su Davide Astori, il capitano della Fiorentina morto nel sonno lo scorso 4 marzo del 2018.

Fonte: TopCalcio24.