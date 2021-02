In questa edizione infinta del Grande Fratello Vip, nella Casa spunta anche un topo. Dopo gli amori, le liti, le eliminazioni scoppia il “caso” topolino.

Durante la diretta, ad un certo punto si vede camminare qualcosa sulla sinistra, si vede un animaletto grigio che corre via.

Topo nella Casa del Grande Fratello Vip

I siti di gossip e tv parlano di “presunto”: quello che si vede (clicca qui per il video Twitter) è però un vero e topolino grigio o bianco tipo quelli da campagna.

Accade nella stanza blu ai piedi del letto di Tommaso Zorzi. Non è chiaro di cosa si tratti, ma l'”oggetto” in questione sembra davvero essere una bestiola.

Topo nella Casa del Grande Fratello Vip? C’è chi ipotizza un effetto ottico

C’è chi ipotizza che si tratti di una piuma del vestito di Giulia o dell’ovatta che dal letto cade a terra e avrebbe creato un’illusione ottica. L’impressione è però che si tratti di animaletto che corre sul pavimento, malgrado la scena duri pochi secondi.

Non si tratterebbe della prima volta in cui un topo corre nella Casa del Gf. Come racconta FanPage, è già accaduto nell’edizione 2018, quella condotta da Ilary Blasi. Striscia la Notizia diffuse il filmato di un piccolo ratto che attraversava una delle stanze.

Anche in questa stessa stagione è accaduto lo stesso. I concorrenti avevano già avvistato qualcosa, è il caso di Patrizia De Blanck che ha poi confermato in un’intervista: “A un certo punto sono comparsi due topi… Il più piccolo è scomparso subito, mentre quello più grande mi ha tenuto compagnia a lungo. Non capisco proprio perché tutti hanno paura dei topi, io li trovo così carini”.