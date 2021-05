Tormento chi è, età, altezza, moglie Mara Totire, figli, vita privata, rapper Esa e Marya, vero nome, biografia e carriera del cantante. Tormento sarà tra i protagonisti della puntata odierna de Le Iene. Sarà vittima di uno scherzo della trasmissione di Mediaset.

Dove e quando è nato, età, altezza, vero nome e biografia di Tormento

Massimiliano Cellamaro è nato a Reggio Calabria il 6 settembre 1975. Non abbiamo informazioni sul suo peso e sulla sua altezza. Ovviamente Tormento non è il suo vero nome ma un nome d’arte. Infatti all’anagrafe si chiama Massimiliano Cellamaro. Dove una infanzia in Calabria, la sua carriera da rapper è decollata con i Sottotono, in seguito al suo arrivo in Lombardia.

La moglie Mara Totire, i figli: vita privata di Tormento

Tormento è sposato con Mara Totire. Sappiamo che ha un figlio. Tempo fa, ha detto di dedicare il meglio di se alla sua famiglia. Per il resto non abbiamo molte info sulla sua vita privata perché è molto riservato. Preferisce parlare attraverso i testi delle sue canzoni.

Una famiglia nella musica, i fratelli di Tormento sono i rapper Esa e Marya

La famiglia di Tormento ama la musica. Infatti lui non è l’unico impegnato in questo mondo artistico ma anche i fratelli Esa e Marya. Tra l’altro, tutti e tre vivono facendo i rapper. Quindi sono legati dallo stesso genere musicale.