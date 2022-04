Tosca, chi è, dove e quando è nata, età, vita privata, il marito attore, Sanremo, il cinema con Muccino

La cantante Tosca è tra gli ospiti di Serena Bortone alla puntata di oggi, martedì 19 aprile, di Oggi è un altro giorno. Vediamo allora di scoprire insieme qualcosa di più sulla nota interprete.

Dove e quando è nata, età: la biografia di Tosca

Tosca, il cui vero nome all’anagrafe è Tiziana Tosca Donati, è una cantante e attrice italiana. E’ nata a Roma il 29 agosto del 1967, sotto il segno zodiacale della Vergine. Ha 54 anni di età.

Inizia la carriera di attrice in una piccola compagnia teatrale di Checco Durante. In un piano bar romano viene notata da Renzo Arbore, che la vuole nella trasmissione televisiva Il caso Sanremo, con Lino Banfi.

Nel 1989 canta la canzone Carcere ‘e mare nella colonna sonora del film Scugnizzi di Nanni Loy. Nel 1992 esce il suo primo album, dal titolo Tosca, e partecipa al Festival di Sanremo nella categoria Giovani con il brano Cosa farà Dio di me.

Nel 1993 incide il secondo album, Attrice. Il triennio 1993-1996 la vede quindi collaborare in più occasioni con diverse eccellenze della musica italiana: Lucio Dalla, Riccardo Cocciante, Renato Zero, Ron, assieme al quale si esibisce – da non accreditata – al Festival di Sanremo 1996 con la canzone Vorrei incontrarti fra cent’anni, che si piazzerà al primo posto in finale.

Segue il disco L’altra Tosca, raccolta di tutti i duetti più significativi dell’artista. Nell’ottobre 1996 è protagonista del Carro Fantastico al Teatro alla Scala di Milano. Nello stesso anno interpreta anche la title-track del film Jane Eyre diretto da Franco Zeffirelli.

Nel 1997 partecipa nuovamente a Sanremo con il brano Nel respiro più grande, scritto da Susanna Tamaro e musicato da Ron, ed esce il suo quarto album Incontri.

Nello stesso anno doppia il film di animazione della 20th Century Fox Anastasia insieme a Fiorello, e interpreta il ruolo della protagonista Milly nel musical campione di incassi Sette spose per sette fratelli con la regia di Saverio Marconi.

Tosca a Lourdes

Nel 2000 viene scelta per interpretare Mater Iubilaei, inno mariano del Giubileo. Nel maggio dello stesso anno esegue per la prima volta la neonata preghiera nella grotta di Lourdes. È la prima cantante al mondo ad esibirsi sotto la grotta.

Nel 2001 è protagonista insieme a Giampiero Ingrassia nell’opera teatrale Salvatore Giuliano, per la regia di Armando Pugliese. Nel 2002 recita e canta nello spettacolo Wozzeck, Lulu, la morte e gli altri al fianco di Carla Fracci per la regia di Beppe Menegatti al Teatro dell’Opera di Roma. Recita in un’edizione de I monologhi della vagina per la regia di Emanuela Giordano.

Continua ad alternare musica e teatro, ma anche cinema Sanremo. Nel 2016 si esibisce ad Algeri e Tunisi, dove registra il sold out.

Il cinema con Muccino e i tour internazionali

Nel 2018 partecipa alla colonna sonora del film di Gabriele Muccino A casa tutti bene, scritta da Nicola Piovani, cantando il brano L’invenzione di un poeta, inserito nella cinquina dei Premi David di Donatello 2019 nella categoria migliore canzone originale.

Durante il 2018 porta il tour Appunti musicali dal mondo in Brasile, Portogallo e Francia.

Nel 2020 partecipa alla settantesima edizione del Festival di Sanremo con il brano Ho amato tutto, scritto da Pietro Cantarelli, grazie al quale vince il premio Bigazzi assegnato dall’orchestra per la miglior composizione musicale.

Marito, compagno, figli: la vita privata di Tosca

Poco si sa della vita privata di Tosca Donati. Secondo le ultime informazioni note, sarebbe sposata con il collega Massimo Venturiello, attore, doppiatore e regista. I due non risultano avere figli.