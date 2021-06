Totò Schillaci chi è, età, altezza, moglie Barbara Lombardo, figli, vita privata, Notti Magiche, vero nome, biografia e carriera dell’ex calciatore della Nazionale Italiana. Schillaci è tra gli ospiti di Game of Games – Gioco Loco. Programma tv condotto da Simona Ventura.

Età, peso, altezza e vero nome di Totò Schillaci

L’ex calciatore è nato a Palermo l’1 dicembre 1964 (età 56 anni). E’ alto 173 cm per un peso forma di poco più di 60 kg. Salvatore Schillaci (vero nome), detto Totò, è un ex calciatore italiano, di ruolo attaccante. Lo si ricorda principalmente per le sue prodezze e gol al campionato del mondo 1990.

La vita privata di Totò Schillaci: moglie, ex moglie e figli

E’ sposato con Barbara Lombardo. In precedenza, è stato sposato con Rita Bonaccorso. Ha tre figli: Mattia Schillaci, Nicole Schillaci e Jessica Schillaci. Per il resto, non sappiamo altro sulla sua vita privata.

Totò Schillaci, le Notti Magiche: il suo Mondiale del 1990 è stato eroico

Come detto, lo si ricorda principalmente per le sue prodezze e gol al campionato del mondo 1990, competizione chiusa dalla nazionale italiana al terzo posto, durante la quale Schillaci si aggiudicò anche il titolo di capocannoniere e di miglior giocatore della competizione. Nello stesso anno arrivò secondo nella classifica del Pallone d’oro alle spalle del tedesco Lothar Matthäus. La canzone Notti Magiche, cantata da Edoardo Bennato e Gianna Nannini, è stata la colonna sonora dei suoi gol.