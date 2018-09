ROMA – Francesco Totti racconta la vita di coppia con Ilary Blasi, sua moglie e madre dei suoi tre figli: “Dorme col pigiamone, per spogliarla ci metto un’ora e mezza”.

L’ex campione della Roma, oggi dirigente sportivo giallorosso, è stato protagonista di una lunga intervista a Che tempo Che Fa, in occasione del lancio della sua biografia “Un capitano”, il ricavato delle cui vendite andrà in beneficenza all’ospedale Bambin Gesù.

Seduto su un trono giallorosso nello studio del programma di Rai Tre, Totti ha parlato del suo rapporto con la moglie Ilary, che gli è stato molto vicina anche quando ha dovuto dire addio al campo di calcio. “Con Ilary già un mese prima parlavamo del discorso. Volevo fare una cosa semplice, per esprimere il mio amore per la Roma. L’amore verso i colori della Roma, hanno fatto in modo che restassi lì per sempre. La mia vittoria più grande”.

Totti ha descritto Ilary come una donna molto forte, una brava madre e una compagna che non lo ha mai abbandonato: “Quando sentivo i rumori nell’altra stanza, mi fingevo morto. Ora ci va Ilary, sennò non la sposavo”.