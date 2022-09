Roberto D’Agostino e Alex Nuccetelli, Totti-Ilary talk show a Domenica In tra messaggi erotici e Rolex

“Totti ha gli screenshot dei messaggi erotici di Ilary e il video di lei che prende i Rolex col padre dalla cassetta di sicurezza”. E’ Roberto D’Agostino, Dagospia, ha lanciare la bomba a Domenica In. Il direttore di Dagospia, dove fu annunciata la separazione a fine febbraio (poi smentita dai due), fa rivelazioni inedite sulla fine del matrimonio della coppia.

Totti-Ilary, la crisi iniziata cinque anni fa?

“Diciamo subito una cosa: tra tutti gli scoop questo è stato il più piccolo che ho fatto” ha detto D’Agostino. “La loro storia era conosciuta da tutti, erano in crisi da almeno 5 anni, da quando lui chiuse il sipario del calcio. Si chiama l’inferno delle celebrità, quando scompari in un click. Per questi personaggi entrare nel cono d’ombra provoca cose devastanti nella testa”. E mentre l’ex Capitano della Roma appendeva gli scarpini al chiodo, Ilary vedeva aumentare la sua popolarità, diventando una delle conduttrice di punta di Mediaset. Situazione che fece, sempre secondo D’Agostino, allontanare i due: “Ma nessuno poteva scriverlo perchè Totti a Roma è l’ottavo re”.

Tra i retroscena svelati da D’Agostino anche uno sulle smentite di Totti e Ilary sulle notizie circolate a febbraio sulla crisi (pubblicate proprio da Dagospia). “Lei a un certo punto ha chiamato i suoi figli e ha chiesto a Totti di giurare davanti a loro di non avere nessuna storia con Noemi (Bocchi, ndr) e di non consocerla. Lui ha giurato e lei è andata dall’amica Silvia Toffanin per smentire, avendo avuto la rassicurazione del marito”. La crisi c’era ma secondo D’Agostino, Ilary non pensava che ci fosse una terza persona. La scelta è stata aspettare per pubblicare un comunicato congiunto sulla separazione: “Hanno deciso di aspettare la fine della scuola dei bambini per dare l’annuncio con un comunicato che poi non è stato congiunto perché Signorini nel frattempo ha pubblicato le foto di lui a casa di Noemi”.

Roberto D’Agostino alza la posta rivelando che Totti avrebbe gli screenshot di alcuni messaggi erotici di Ilary Blasi e il video della sicurezza della banca nel quale si vedrebbe la conduttrice e suo padre prendere i Rolex dalla cassetta di sicurezza.

“Francesco è stato abbandonato”

A dar manforte a quanto detto da D’Agostino ci sono anche le parole di Alex Nuccetelli, sempre ospite di Mara Venier a Domenica In. Nuccetelli, amico dell’ex Capitano della Roma, confessa come ormai da anni la coppia abbia dovuto far fronte a problematiche nel loro matrimonio. Secondo lui, infatti, i primi segnali di crisi si sono manifestati dopo l’addio di Totti al calcio: un passaggio-chiave nella sua vita nel quale, tuttavia, non avrebbe ricevuto l’adeguato sostegno da parte della conduttrice.

“La coppia da anni aveva altre problematiche, ma non voglio entrare nel merito della situazione. La fine del calcio ha rappresentato un grosso sconforto per lui. Quando questo avviene, la cosa fondamentale è avere le persone vicine che ti vogliono bene. Lui si è sentito veramente solo“. E aggiunge un altro dettaglio sul rapporto con Ilary Blasi: “Questa unione gli ha fatto perdere dei colpi e delle sicurezze che ha sempre avuto. Perché Francesco nasce con una forza bellissima, che è stato il suo background”.