Bobby Solo e Little Tony in una vecchiafoto Ansa

Tracy Quade chi è: età, dove e quando è nata, vita privata, marito Bobby Solo e figlio Ryan, Instagram. La moglie di Bobby Solo, una delle icone della musica italiana degli anni Sessanta, è sopite insieme al marito a Domenica In nella puntata di domenica 2 gennaio.

Età, dove e quando è nata: la biografia di Tracy Quade

Di Tracy Quade non si sa nulla tranne che è una hostess di origini coreane. E’ sposata con Bobby Solo e il loro matrimonio va avanti ormai da tantissimi anni senza crisi o problemi malgrado l’enorme differenza d’età che c’è tra i due. Tracy ha infatti 26 anni meno di Bobby Solo ed è (l’ha svelato il marito) del segno della Bilancia. La sua data di nascita precisa anon è nota. Dovrebbe avere quindi un’età che si aggira intorno ai 50 anni considerando che Bobby Solo è nato nel 1945. Trace non ha nessun profilo Instagram riconducibile a lei.

I due stanno insieme dal 1995 e si sono sposati solo 10 anni dopo. Bobby Solo, parlando di lei l’ha paragonata al rapporto che avevano John Lennon e Yoko Ono.

Ryan, il figlio di Bobby Solo e Tracy Quade

L’artista e Trace si sono sposati a Las Vegas e dalla loro unione è nel2013 nato Ryan, il quinto figlio del cantante.Bobby, al momento della nascita di Ryan aveva 68 anni. Sia Tracy che Ryan sono ospiti insieme a Solo a Domenica In. Il 9 settembre 2013, Ryan e il padre hanno cantato insieme nel brano rap Una Nuova Lacrima.

Bobby Solo: “Così ho conosciuto Tracy”

A Domenica In, i due sono stati ospiti anche a novembre. Ecco il racconto del loro incontro fatto da Bobby Solo: “Mia moglie è molto riservata, è segno Bilancia… abbiamo 26 anni di differenza. Quando ci siamo sposati lei ne aveva 23. E’ stato un colpo di fulmine”.

Il cantante si sarebbe dovuto esibire a New York per un matrimonio: “Lei faceva l’assistente di volo. Era il ’95 e al matrimonio c’era anche Tony Renis. Lei passava con le bottiglie di acqua, ho guardato il mio chitarrista ed il mio manager dicendo che avrei dovuto sposare quell’angelo.. alla fine l’assistente capo era italiano, ci ha presentati all’uscita dell’aereo, lei mi chiede l’autografo (conosceva solo Zucchero) ma lei non mi aveva notato”.

Tracy presente in studio anche in quell’occasione ha aggiunto: “Lui era molto gentile…”. A quel punto si scambiarono i numeri di telefono. “Lui mi diceva che andava ad una festa a New York e mi ha dato il suo numero ma non mi ha mai più chiamata”. Dalla loro relazione è poi nato il piccolo Ryan che è del segno dello Scorpione ed ha, a detta dei suoi genitori, “un carattere molto forte”.