ROMA – Trono di Spade, la prima puntata dell’ottava e ultima stagione andrà in onda in aprile 2019, le riprese avranno fine nel dicembre 2018. La notizia è rivelata da Maise Williams, Arya Stark nel serial tv.

La giovane attrice, ha appena 20 anni, è incapsulata dal successo in un ruolo che teme le chiuderà molte strade in futuro. Intanto, con tutto il cast del Trono di Spade, Maise Wiliams-Arya Stark si prepara all’inizio delle riprese della ottava e ultima stagione del Trono di Spade.

Maise – Arya è stata intervistata dal giornale inglese Metro e molti siti hanno rilanciato. “Quattro mesi tra la fine delle riprese e la proiezione è un bel periodo di tempo”, ha detto, precisando: “C’è tanto da fare nel montaggio finale. Non c’è fretta per questa stagione finale. Lo dobbiamo al nostro pubblico e ai nostri fan di fare questa stagione finale al meglio delle nostre capacità”.

Di recente, riferisce Popsugar, Casey Bloys, responsabile della programmazione di Hbo, che produce la saga, ha confermato la data del 2019. I produttori, ha detto, voglio prendersi tutto il tempo necessario per far le cose per bene. Cosa ci sia davvero dietro la scelta non è dato sapere. Impegni del cast? Problemi finanziari? Tempi lunghi per il doppiaggio in quasi tutte le lingue del mondo? Strategia di marketing?

La settima serie, come i sempre più numerosi fan della serie ricordano, si è conclusa con la rivelazione che Jon Snow, il bastardo, ritenuto figlio illegittimo di Eddard Stark, lord di Grande Inverno e padre della stessa Aryel, è in realtà l’erede legittimo della dinastia legittimata a vedere i suoi discendenti seduti sul Trono di Spade. Infatti il vero nome di Jon Snow è Aegon Targaryen. Sua padre era Rhaegar Targaryen, fratello maggiore di Daenerys, la bionda regina madre dei draghi. Madre di Jon-Aegon fu Lyanna Stark, sorella di Eddard Stark, decapitato nella seconda stagione. Rhaegar Targaryen è uscito presto dalla storia, e non è mai comparso in video. Nella ultima puntata della settima serie, in una delle sue visioni, Bran Stark rivela questo importante dettaglio della vita di sua zia, Lyanna Stark. Rhaegar ha sposato Lyanna Stark in segreto: un amore proibito che ha scatenato una guerra senza precedenti. Nato dal loro matrimonio, Jon Snow (che è uno Stark/Targaryen) è l’erede legittimo al Trono di Spade.