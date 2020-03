ROMA – Anche l’attore norvegese, Kristofer Hivju, noto per aver interpretato il bruto Tormund nella serie cult Il trono di Spade, è positivo al coronavirus. Lo ha annunciato lo stesso attore su Instagram dopo essersi sottoposto al test per il Covid-19.

Hivju ha scritto di avere i “sintomi lievi” di un raffreddore e che lui e la sua famiglia si sono messi in auto-isolamento nella loro casa in Norvegia “fino a che sarà necessario”.

“Siamo in buona salute – ha aggiunto l’attore – Ma altre persone corrono rischi più alti per questo virus, perciò vi invito a lavarvi sempre le mani, mantenere la distanza minima di 1,5 metri, stare a casa. Fate quello che potete per fermare la diffusione del contagio”.

“Insieme possiamo combattere questo virus ed evitare una crisi nei nostri ospedali, siate tutti estremamente attenti”.

Fonte: Instagram