“Tú sí que vales”, Luca Guadagnini e la canzone per la figlia morta. Belen piange e lascia lo studio

ROMA – A “Tú sí que vales” il cantautore romano Luca Guadagnini dedica una canzone alla figlia di due anni, morta per un tumore, e Belen si commuove.

Ma durante la canzone, nello studio di Tu Si Que Vales, tutti si commuovono. Luca Guadagnini, ex leader del gruppo Vernice, ha saputo mettere in musica emozioni fortissime. Tutti i giudici – e il pubblico- sono rimasti colpiti non solo dal talento musicale di Luca ma anche dalle parole splendide del testo: “Sapessi qui la notte com’è buia…tra un’ora sarà sera ma poi tornerà l’Aurora”.

“Mi è servita molto la musica – racconta poi il cantante – Ora organizzo eventi benefici per il Bambin Gesù. Aurora è sempre dentro di me, sarà sempre così, provo a farla rivivere attraverso le mie canzoni”.

Questo il link per guardare il video: http://www.tgcom24.mediaset.it/televisione/luca-guadagnini-il-cantante-che-con-la-sua-voce-ricorda-la-figlia_3170208-201802a.shtml